使徒行者︱林峯佘詩曼加埋都要輸？　一文睇清十大邊緣人作品評分

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看。雖然《使徒行者》自首播至今都一直被觀眾視為神劇，但原來在觀眾心目中，還有另一部TVB臥底劇比它更高評分！但在知道結果之前，不妨先重溫《使徒行者》中爆Seed（林峯飾）以及釘姐（佘詩曼）兩段劇中演出。

重溫林峯的一場吸毒戲份：

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重溫佘詩曼超視后三段式爆喊戲：

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縱使《使徒行者》有阿佘和林峯加持，再加上歡喜哥（許紹雄飾）、卓Sir（苗僑偉飾）等角色都表現出眾，但依然未能在TVB的劇集世界上稱霸。其實內地影視、影音平台「豆瓣」一向都列出港劇評分，而該評平分的高低則取決於網民的評分平分值，雖然當中會出現不少惡意針對個別演員的惡意批評，並非專業的劇評，然而不少網絡平台都會將此作為一個參考準則。《使徒行者》在「豆瓣」的評分為8.3/10分，排名第二，而《使徒行者2》的評分則為6.9/10，排名第3。

點擊睇10奪TVB「臥底劇」排行：

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