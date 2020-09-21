陳惠敏女兒因有人藉父親患肺癌呃錢嬲爆　上門理論涉襲擊刑毀被捕

77歲武打影星陳惠敏早前承認患上肺癌，又爆有老千冒他名字周圍招搖撞騙，向他朋友借錢，陳惠敏女兒陳映諭（原名陳鳳儀）嬲爆，索性將該名游姓男子打格仔的相片於Facebook公開，如果該名男子竟然回應帖文，並指會保留法律權利以及要求賠償。

陳惠敏稱遭騙徒利用肺癌呃錢 對方要求移除指控聲明及賠償

陳惠敏女兒陳映諭近日在Facebook鬧爆該名游姓男子。（陳映諭Facebook圖片）

事件愈演愈烈，陳映諭之後更在Facebook鬧爆該名游姓男子，更上載多張對話截圖力證清白。

陳映諭以涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕，現獲釋候查。（IG@dc_monster）

近日有傳媒報道，陳映諭一個多月前曾代父出頭，踩上門與游姓男子理論，期間有人出手掌摑。直至本月初，游姓男子到警署報案稱遭兩名女子掌摑，以及住處花樽被毀，之後陳映諭因涉嫌普通襲擊及刑事毀壞被捕，現在獲釋候查。

游姓男子接受傳媒訪問時承認遭掌摑，又指想和陳惠敏和好。（陳映諭Facebook圖片）

游姓男子接受傳媒訪問時承認遭掌摑，表示已交由律師處理，又否認陳映諭在facebook對他的指控，解釋陳家遭有心人利用，並非單純保護父親這麼簡單。但他坦言，自己與陳惠敏一家認識差不多6、7年時間，希望能夠盡快解開誤會，與陳惠敏和好。

【多圖】施匡翹IG曬「出水芙蓉」泳衣照 大派福利留住新粉絲