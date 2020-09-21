Selena Gomez私訊朱克伯格　要求FB嚴格管制假新聞和仇恨言論

現年28歲的美國女歌手Selena Gomez早前公開表示患上躁鬱症，曾試過因網絡欺凌刪IG，更一度入住精神治療中心接受治療。幸好Selena已經走出陰霾，最近跟韓國女團BLACKPINK合唱的新歌《Ice Cream》亦大受歡迎。昨日（20/9）Selena就在Instagram公開自己向Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的私訊內容，請求對方能管制社交媒體的有害內容。

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Selena以過來人身份在私訊中表示，社交網站Facebook和Instagram均被利用來散播仇恨、假新聞、種族歧視和偏見：「我請你們能夠解決問題，請關閉集中散播仇恨言論、暴力和假新聞的群組及用戶。這樣我們才有未來，今年是選舉年，我們不可以有影響投票的假新聞。（Facebook）一定要有驗證和負責任，希望可以盡快收到你們的回覆。」

Selena特別私訊朱克伯格，希望他能管制Facebook的假新聞。（Twitter圖片）

Selena曾於2017年因紅斑狼瘡復發而接受換腎手術，身體一直處於不穩定狀態。有大批網民在社交媒體批評她身材走樣，面對網民惡毒的留言和病情困擾，令Selena患上躁鬱症，更需要尋求心理輔導治療。去年她決定刪除Instagram遠離社交媒體，相信今次Selena是因為不想粉絲或網民步自己後塵，才特別私訊朱克伯格。

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