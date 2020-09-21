小鬼逝世｜每月只拿1萬元零用錢　黃爸爸竟發現床下藏10萬勁心痛

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲。他生前人緣甚佳，多次被身邊人大讚為人善良、對朋友有義氣，吳宗憲更大讚他是「演藝圈中難得一見的零負評藝人」。小鬼更是爸爸心中的孝順兒子，他不但為了不讓爸爸擔心自己收入不穩定，將銀行卡、銀行存摺全上繳交給爸爸保管，讓家人知道自己有多少收入，並由爸爸每月給自己分配「零用錢」。然而，黃爸爸卻於兒子過世後，發現小鬼家中的床下底有一堆裝着錢的信封，原來兒子一直沒有花掉自己給他的零用錢。

小鬼和爸爸感情相當好。（Instagram：@aes_alien）

吳宗憲今日（21日）出席入圍電視金鐘獎分享會，接受傳媒訪問時透露黃爸爸在靈堂上對自己說關於兒子的事情，原來小鬼由30歲開始將全部收入交給爸爸，並每月由爸爸將5萬台幣（約13000港元）零用錢給自己。然而在小鬼過世後，黃爸爸在家中床下找到一堆自己給兒子裝着零用錢的信封，加一加發現裏面至少還有37萬台幣（約99500港元），才知道小鬼一直忙於工作根本因為沒有時間花完爸爸給他零用錢，聽完此番話之後令吳宗憲感到相當心痛。

黃爸爸連日來在小鬼靈堂上打點一切，亦與吳宗憲分享兒子的孝順事蹟。（VCG）

據悉，小鬼以前沒有理財觀念，因為愛買玩具和潮牌至少每月花20萬台幣（約53500港元），曾經去巴黎旅行時於3日內花78萬台幣（約21萬港元）被爸爸鬧爆，於是自此之後交給爸爸幫忙保管錢，更於6年來儲到4千萬台幣（約1070萬港元）買樓，現時貸款只剩1千萬台幣（約267萬港元）。

小鬼前年買樓與爸爸一起住，豪宅內部裝修更是全依足爸爸的口味，相當有爸爸心。（Instagram：@aes_alien）

事實上，小鬼一向孝順爸爸，即使在娛樂圈打拼多年依然住在爸爸附近，前年他選擇在遠離市區又空氣好的北投奇岩捷運站附近買樓與爸爸一起住，豪宅內部裝修更是全依足爸爸的口味，例如黃爸爸喜歡看樹，所以小鬼堅持要有大露台讓爸爸俯視居所附近的樹景，又可在露台種花草盆栽。

小鬼左邊心口上紋有他爸爸肖像的紋身。（Instagram：@aes_alien）

另外，小鬼亦將對父親的愛刻在自己身上。他左邊心口上紋有他爸爸肖像的紋身，據稱當時黃爸爸大病康復後，小鬼以為一度會失去他所以決定將爸爸刻在距離心臟最近的位置。不過因為他不想照鏡時見到爸爸嚴肅的樣子，再加上爸爸屬鼠，所以特意在爸爸頭上加上一對米奇老鼠的耳朵。而黃爸爸亦有在手臂上紋上小鬼的肖像，可見兩父子實在非常愛對方。

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