收視滯後報告｜《過街英雄》暫成全年最低　原因可能有兩個

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月7日至9月13日。今次報告當然是《過街英雄》的最後收視，不過成績真的是慘不忍睹，而星期日播放的《我要做業主》，一開始的收視本身也不錯，但去到第七集便急跌，創下自身的最低收視。

《過街英雄》在最後一個星期錄得23.6點，全劇錄得23.9點，暫時在2020年的劇集中排最尾，尾二的《黃金有罪》24.68點，但《黃金有罪》這個收視是疫情之前，在疫情下TVB的收視升了不少，現在出現這個數字有兩個可能性，一是疫情的影響已漸漸消失，二是《過街英雄》實在不被觀眾認同。至於《反黑路人甲》在上次收視滯後報告預言在20集開始便會入戲肉令到收視，今次報告顯示由上次的27.7點升至28.2點，至後結局篇相信會更高。

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+ 5 + 5 + 5

《過街英雄》創下本年暫時最低收視劇集紀錄，星期日的綜藝節目《我要做業主》也創下自身的最低紀錄，其實《我要做業主》開頭的走勢並不差，由馮盈盈講述自己買樓情況的第一集有15.1點，但之後便開始慢慢下滑，直到今次報告更跌至11.1點，相信該集的嘉賓直接對收視造成影響。

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+ 8 + 8 + 8

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.9點，最高收視周一(7日)晚29.9點。《過街英雄》周一至五平均23.6點，最高收視周五(11日)晚24.7點。《反黑路人甲》周一至五平均28.2點，最高收視周一(7日)晚29.0點。《使徒行者》周一至五平均6.9點，最高收視周五(11日)晚7.4點。

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