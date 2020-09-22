日本第一牛郎Roland首度公開21歲胞弟樣貌　整容前學生相再被熱討

現年28歲，堪稱日本史上最高收入的男公關，年薪高達3億日幣（約港幣2千多萬）的Roland，早前在YouTube開設個人頻道「THE ROLAND SHOW」，在他最新的短片中就罕有地提及他的家人，指家庭成員除了自己和爸媽，還有雙胞胎妹妹以及一及細他6年的弟弟，他更公開了弟弟的身份，讓弟弟在他的片中出鏡，令弟弟的樣子首度曝光，惹來網民熱論，該短片的中文字幕版已有逾100萬次的觀看紀錄。

Roland是日本第一男公關。(Roland ig)

Roland與他的弟弟長得一點也不似樣，兩兄弟完全是兩種不同的感覺。他的弟弟名叫「叶音」，外型也長得不錯，被形容是個野性型男。Roland曾公開承認整容，翻看Roland整容前的學生相，當年的他其實與弟弟同屬單眼皮男生。現年21歲的「叶音」原本就讀專門學校修讀柔道整復的課程，打算將來向整骨方面發展，可是他卻在臨畢業前半年決家暫停學業，去到哥哥開設的脫毛美容院工作。「叶音」表示哥哥常跟他說返學沒有意思，又叫他跟哥哥一起打工，而哥哥一直都對他很照顧。

Roland拍片談及家人。(youtube截圖)

Ronald去年曾大方承認自己有整型，包括眼睛、鼻子、嘴巴、削骨修整輪廓等，共計花了逾1000萬日幣（約港幣74萬元）打造成現在的樣子。他更公開了自己整型前的高中學生相，當時的他就讀足球名校「帝京高校」，黑髮平頭髮型，單眼皮、朝天大鼻加上厚唇，還有下顎線條宛若倒梯形，完全是運動型男孩的模樣，與現在金色長髮，雙眼皮、間尺鼻加V煞臉的秀氣像貴公子外型截然不同。

Roland花了逾一千萬日元整容。(youtube截圖)

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