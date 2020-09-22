葉璇暗罵地內地小生肖戰「被硬捧出來」：有一定程度的德不配位

近年專注在內地發展的葉璇，一向我行素，不僅行為出位，更不時語出驚人，引起過不少風波。日前她在網上出片，標題為「肖戰該為粉絲負責嗎？」，在片中暗罵內地流量小生肖戰是被硬捧出來的，當中又提到坐過監又痛改前非成為天王的藝人，引起更多猜測。

葉璇拍片暗罵肖戰。（影片截圖）

葉璇在片中談到自己去廬山參加座談會，會中提到肖戰，葉璇一開始還表示認可肖戰演的劇集《陳情令》，但對於他被粉絲影響而震驚，她提到「偶像是什麼樣的人，粉絲就是什麼人」，她又拋出問題：「偶像到底有沒有責任對自己粉絲的行為負責呢？」認為偶像有一定的榜樣作用，應規勸粉絲向善向好，她說：「很多年輕偶像都是被硬捧出來，會有一定程度的德不配位。」似乎暗罵肖戰「德不配位」。

葉璇暗指肖戰是被硬捧出來的。（肖戰工作室微圖片）

肖戰早前捲入輿論當中，因為他的粉絲不滿偶像成為同人小說人物，因此瘋狂聲討該作者以及用實名舉報其他人的平台網站，導致大量同人文章作品受到牽連。肖戰粉絲的行為，激怒了各界作者，齊齊聯手反對肖戰粉絲行為，因此而引發肖戰抵制潮。

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