葉璇討論娛圈整容現象　大爆曾有女星手術失敗：東凸一塊西凹一塊

在娛樂圈整容早已成為了一個公開的秘密，不少女星為了令自己變得更靚更上鏡，紛紛選擇整容或微調，當中有人大方承認，亦有人極力否認。近年主力在內地發展的葉璇，不但靠直播帶貨大賺一筆，更不時拍攝短片同大家分享日常生活及圈中秘聞，早前她就以「明星整容能被大眾接受嗎」為題，大談對整容的看法。

葉璇近年主力在內地發展。（微博@葉璇）

葉璇認為現時外界已經接受明星整容，認為愛美之心人皆有之：「其實大眾不能接受的是醜，而不是不能接受變美的過程，我個人就從來不反對人整容，有些人整得很漂亮啊，就是不傷害她的身體，又能夠變漂亮，為什麼不能呢？整得漂亮人人都會贊同，整得醜大家就會反對，大家反對的是整醜，不是整容。」但同時她認為內在美也很重要，加上保持鍛煉同健身，自然就會變靚。

葉璇拍片討論娛圈整容現象。（影片截圖）

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雖然葉璇支持整容，但她就透露曾有一位圈中好友整容失敗：「她一出道就很漂亮、很驚艷的那種，但是內心極不自信，而這種不自信是會惡性循環的，然後她就去整容，在一些不好的機構，整得就東凸一塊西凹一塊，打針打得臉也僵，凹凹凸凸那個臉。」不過葉璇就認為要在娛樂圈立足，絕對不只是靠靚樣，還要擺正自己的心態：「你把自己的優點、缺點都坦誠地曝光給大家的時候，你自然會得到你該得到的一切回饋，不需要爭的，該是你的就是你的。」

葉璇透露曾有一位圈中好友整容失敗。（影片截圖）

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