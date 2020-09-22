潮流日常｜倪晨曦仙氣婚紗出自台灣大熱品牌　女星勁捧潮新娘必着

倪晨曦（Elva）原本計劃今年2月與老公在香港舉行證婚儀式兼擺酒，但新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂了計劃。因為BB快將出世，所以與老公決定先完成註冊儀式，同步亦分享了夏威夷婚禮的點滴。Elva在婚禮中的婚紗出自台灣品牌NICOLE + FELICIA，浪漫仙氣而且可以一紗兩着。

倪晨曦夏威夷婚禮的婚紗非常仙氣。（IG圖片／misselvani）

Elva非常欣賞NICOLE + FELICIA的風格，認為「絕對不會比歐美品牌輸蝕」。夏威夷婚禮時所穿的婚紗透視修身，非常性感，配上精緻的喱士勾花，突顯身段。行禮時在腰間繫上長紗，又是另一種風格，更加飄逸大氣，浪漫滿瀉。儀式完結之後，脫下長紗，剩下透視婚紗，輕盈自在，一紗兩着非常適合戶外的婚禮，節省換衫時間。

一紗兩着，行完禮之後脫掉長紗又是另一種風格。（IG圖片／misselvani）

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除了婚禮，去年Elva遠赴玻璃維亞拍攝婚紗照，身穿同品牌2019年當時最新系列晚裝婚紗，立體剪裁的多層紗裙非常華麗而且充滿氣勢，猶如仙女下凡。

Elva著上呢件層層薄紗製成嘅婚紗，於鹽湖拍攝仙氣十足。（倪晨曦提供）

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Elva去年初出席活動，造型師幫佢借裙，首次著上NICOLE + FELICIA作品驚為天人，認為「絕對唔會比歐美品牌輸蝕」。（IG圖片／misselvani）

NICOLE + FELICIA由張方瑜（Felicia）和張方綺（Nicole）於2016年創立，擅長表現女性的美態，集復古、奢華與時尚於一身，揉合東方與歐美風格，短短3、4年之間成為中港台女星婚禮首選的婚紗晚裝品牌，林志玲、郎朗太太Gina Alice、周迅、林心如、許瑋甯、楊丞琳、徐熙娣（小S）、楊冪、奚夢瑤、陳凱琳、岑麗香、王君馨以及譚凱琪等都是捧場客。

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