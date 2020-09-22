肥媽化妝間由老公親自設計　首飾全部淘寶貨：戴咗鬼知真定假咩

肥媽（Maria Cordero）早在半年前已經開設YouTube頻道，除了開直播教煮餸之外，更化身美妝KOL，分享自己的扮靚心得。日前肥媽就拍片介紹自己的化妝間，她透露當中所有的櫃、架同擺位都由老公親自設計，方便她將所有物品放得整整齊齊，相當貼心。

整個首飾架都是透明設計。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇肥媽珍藏：

+ 13 + 13 + 13

片中所見化妝間設有一張L型梳妝枱，首先肥媽介紹由透明膠櫃組成的飾物架，每個抽屜都放有一條頸鍊，方便她挑選及拿取，更設有一個專門擺放耳環的架，同樣是全透明設計，擺位清晰可見，而各個櫃桶中亦放滿不同的飾物和配件，應有盡有。由於肥媽經常要到世界各地登台演出，所以她在挑選首飾方面都會選擇偏向浮誇的款式，可以用來襯衫。

肥媽偏愛款式浮誇的首飾。（視覺中國）

想不到原來全部都係淘寶貨！（YouTube影片截圖）

肥媽更自爆全部首飾購自淘寶，直言都是「假嘢」：「你都癡線，咁多係真嘅我唔撈啦！你都傻傻哋嘅，偉大嘅發明嗰度攞返嚟㗎！幾正，你戴咗鬼知真定假咩！」之後肥媽再介紹自己的化妝用品，當中雙眼皮貼、假眼睫毛、化妝袋等同樣來自「Mr.淘」：「我呢度啲嘢全部都係偉大發明㗎，除咗啲相，我哋中國人幾好呀，中國嘅偉大發明，清一色偉大發明，我以前唔係喺偉大發明買嗰陣時用幾鬼多錢呀！」肥媽更透露自己會負責整理化妝間，絕不假手於人，不少網民都大讚她慳家又率直！

連假眼睫毛都有擺滿成個櫃桶！（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇更多：

+ 9 + 9 + 9

同場加映：66歲肥媽無懼素顏以真面目示人 被指眉高似關公即反撃！