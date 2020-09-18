Angelababy與李沁張天愛同台　由6位助理「服侍」被批超大牌

Angelababy（楊穎）自出道以來人氣居高不下，近期她在內地劇集《摩天大樓》中的演出更大獲好評，不過人氣是非多，Baby多次被指耍大牌，繼早前被指是謝霆鋒提及的大牌藝人之後，日前她與內地女星李沁、張天愛同台錄製時，因為要由6位助理「服侍」，被網民狠批好大牌！

Angelababy（楊穎）在內地劇集《摩天大樓》中的演出大獲好評。（微博@楊穎工作室）

由李沁主演的劇集《錦繡南歌》正在熱播。（微博@李沁工作室）

從網民曝光的照片所見，三位女星都為錄製國慶晚會而悉心打扮，Baby更站在正中間，可見地位超然。而在中場休息時，她們的助理一擁而上，為她們補妝，當中李沁及張天愛分別由3位同4位助理幫手，而Baby就足足有6位助理「服侍」，照顧有加，但就有不少網民認為太過勞師動眾，有耍大牌之嫌。

Baby由6位助理「服侍」。（微博@獨舌影視）

內地女星張天愛同樣備受關注。（微博@張天愛工作室）

早前謝霆鋒在一個財經節目中大爆新一代藝人如何耍大牌：「現在確實有很多小朋友一出來已經可能有五六七八個助理。」雖然他沒有開名，但就掀起網民熱議，當中Baby因為曾在2017年拍攝內地劇集《慾望之城》時，帶了6個女助理，氣勢之勁令同場的吳秀波大感驚訝，而被指是最大嫌疑人。

謝霆鋒早前在節目中大爆藝人耍大牌。（影片截圖）

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