Emma Stone與導演男友戴婚戒出街　肚凸凸疑似懷孕雙喜臨門

奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）去年年底宣布與綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）導演Dave McCary訂婚，男方更在IG曬出Emma戴着巨型鑽戒的甜蜜合照。有傳兩人原定今年3月在洛杉磯舉行婚禮，但受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而被迫延期。不過日前有傳媒影到Emma同Dave出街散步時，不但雙雙戴上婚戒，Emma更肚凸凸孕味濃！

愛瑪史東（Emma Stone）去年年底與導演男友Dave McCary訂婚。（IG@davemacary）

Emma今年5月為麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）的節目擔任嘉賓時，意外露出了左手無名指上的金色戒指，惹來外界猜測她已經與Dave秘密完婚。日前Emma同Dave被影到在洛杉磯街頭散步，兩人左手都戴着同款戒指，而穿上連身褲的Emma雖然衣着寬鬆，但依然可見她小腹微隆，疑似已經懷孕，雖然雙方都未有證實懷孕消息，但不少粉絲得知後都好戥Emma開心，紛紛表示非常期待！

Emma曾露出左手無名指上的金色戒指。（YouTube影片截圖）

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Emma出道以來緋聞不多，最令大家深刻的，相信還她與第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）的一段情，兩人因為合作拍攝電影《蜘蛛俠：驚世現新》而擦出愛火，經常出雙入對，被視為金童玉女，可惜兩人最後分手收場，雖然不少影迷都希望他們復合，但兩人始終都只當彼此是親密的好朋友。如今Emma終於找到自己的Mr.Right，更準備迎來與Dave的愛情結晶，絕對是雙喜臨門！

Emma與安德魯加菲（Andrew Garfield）曾被視為金童玉女。（Getty Images）