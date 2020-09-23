江嘉敏無奈地退出《金宵大廈2》：覺得可惜都會有啲唔開心

TVB人氣劇集《金宵大廈2》正式開拍，除了大部分原班演員就位，也有一些新演員加入，其中江嘉敏便差點可以在《金宵大廈2》與大家見面，甚至已經試好造型，但日前她在其IG上宣布：「呢排無論係fans，記者朋友，做專訪定做電台訪問嘅時候，大家都會問我幾時開《金宵大廈2》。我唯有係到同大家講聲，係今輯嘅《金宵大廈2》我冇緣同大家見面嚕。」

江嘉敏在《金宵大廈2》的試造型。（IG@江嘉敏）

個頭好有心機。（IG@江嘉敏）

至於原因，原來與《七公主》有關，在接受《香港01》訪問時，她表示因為疫情關係，《七公主》拍攝時間無奈地被拉長，未能夾到現在已經開拍的《金宵大廈2》時間，她說：「都會覺得可惜，其實都試咗啲造型，劇本又睇咗，角色都幾有發揮，係我從來未做過嘅，又有一個我好鍾意嘅前輩會做我媽咪，但今次未能合作到都會有啲唔開心。不過我都好多謝監製同編審諗起我，同埋好多謝兩位髮型師想我可以同時間拍到兩套劇，都幫我撲出去搵啲假髮俾我，因為《金宵2》個造型會同《七公主》差好遠，要剪好短，髮型師都好落力幫我100%咁還原監製個ref。」

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《金宵大廈2》監製葉鎮輝在接受《香港01》訪問時，也表示換走江嘉敏實屬無奈之舉，他說：「因疫情七公主拍長咗，又疊哂我開工期，唔係好就到，焗主換。（江嘉敏）冇拍過，只是聽過故事，初步試造形，未正式做過造形添。」

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（葉志明攝）