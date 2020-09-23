許芯悅哭訴莊思明攻擊　與楊明戲中拖手惹不滿：有錢唔係大晒㗎！

曾在ViuTV節目亮相的許芯悅（Katie），最近與楊明拍攝新戲《時代》，更在戲中飾演情侶，有指同樣有份演出的楊明女友莊思明，不滿男友與許芯悅拍攝時拖手兼挨心口，所以場場戲都「近距離監視」，而許芯悅則被莊思明的「氣場」嚇窒，遂私下向友人訴苦。

許芯悅今日（23/9）在荃灣出席活動時便回應事件，接受《香港01》訪問期間更聲淚俱下兼成身震晒極激動：「佢（莊思明）隔住4、5個身位咁望住我，望到我好驚，我只能夠唔出聲。（同場演員冇察覺到異樣？）我諗冇乜人留意到。」

問莊思明有否說過甚麼令她覺得不懷好意？她說：「當時冇。（之後有？）我諗我而家唔可以講太多。（有人叫你唔好講太多？）報道出咗之後，有人叫我唔好講嘢，我收到好多呢個人嘅Message，佢係咁鬧我，我都只係回覆記者幾句咋嘛。」

點擊下圖觀看許芯悅哭訴情況：

+ 12 + 12 + 12

之後許芯悅愈講愈激動：「我好驚再俾人人身攻擊同埋詛咒！」另外，許芯悅又說：「我覺得人與人之間最緊要係互相尊重！唔係個個都諗住將俾人鬧嘅Message俾記者做C1，因為C幾多都唔係代表乜嘢，同埋有錢唔係大晒㗎！就算我生得矮做Ｍodel都唔係人格差，高度同人格係唔會成正比。」

點擊下圖觀看許芯悅IG靚相：