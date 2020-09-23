熟女強人 │陸詩韻唔介意將來老公玩換妻：我一定要在場過目對手

陸詩韻（Sharon）今日（23/9）現身九展出席ViuTV原創劇《熟女強人》宣傳造勢活動。Sharon在劇中飾演一名紅酒商家，與婦科醫生老公（劉浩龍飾）結婚多年，雙方因性生活無法協調下，因而令Sharon產生換妻念頭，從而參加玩妻派對，劇情發展落去相當震撼。

Sharon表示：「其實當我接到呢個劇本講換妻嘅時候，心諗呢個題材相當大膽，嗰一刻我係未接受到嘅，但當我上網搵相關資料就發覺，原來外國已經有呢樣嘢好耐，之後我就慢慢研究，點解佢哋要做呢樣嘢呢？原來兩父妻做呢樣嘢，都係為咗想去愛大家，不過可能係雙方之間，少咗一啲衝擊及激情，想透過玩妻呢樣嘢去刺激返大家嘅愛情。」

陸詩韻在新劇中同老公因性生活出現問題，從而參加換妻派對，尋找刺激感。（梁碧玲攝）

被問到現實中自己會否接受到換妻？Sharon笑言:「好多人問我拍完呢套劇，對換妻有冇興趣？當然我而家仲未婚，但如果結婚又未生小朋友，而感情又出現變化，同時又想尋找刺激嘅時候，老公又覺得Ok嘅都會去，不過我就一定唔會對上對手。（老公參加換妻又得唔得？）佢唔可以自己去，我一定要在場，過目對手係邊個，要經過我批核，哈哈！」

陸詩韻笑指拍完這套劇後，對換妻產生好奇心，不排除日後可能一試。（梁碧玲攝）