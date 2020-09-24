李佳芯解凍後終有新代言廣告推出　網民激讚靚到不得了

現年37歲的視后李佳芯（Ali）於去年中因為捲入政治風波而盛傳被無綫雪藏，就連她代言的廣告亦備受追擊，有內地網民甚至揚言要抵制她代言的商品，此舉也嚇怕了一眾廣告商。Ali其後更接連被飛出多套新劇，包括《BB大晒》、《踩過界2》、《白色強人2》以及《兒科醫生》。已差不多有一年沒有拍劇的Ali早前終獲解禁，主演無綫外判劇《智能愛（AI）人》，在劇中擔任女一飾演一名機械人，該劇於早前已開機拍攝，Ali亦正式復工重回幕前的演出。

Ali於新劇的造型。

Ali除了有劇拍，近日也有全新的代言廣告推出了，事隔多時終再有廣告商敢起用Ali，網民都紛紛表示好開心：「女神終於有新廣告喇！」更在討論區上開post熱討，留言大讚她：「Ali BB真係好靚呀」、「靚到不得了」、「佢代言令到我好想買」、「一定會支持Ali BB」、「個樣最多似20歲多啲」。而在廣告短片和硬照入面的Ali的確好靚，狀態大勇，膚質極佳，即使近鏡close up都看不見毛孔，甚麼表情紋法令法亦完全不存在，果然不愧是女神。

Ali全新代言的廣告。(reenex fb)

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