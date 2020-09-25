溫裕紅爆續約要減人工再簽附加條約：理解公司立場但我唔想簽

現時TVB深宵時段正在播出劇集《使徒行者》，引起一眾觀眾再度追劇的熱潮，事關這劇集劇情緊湊，人物性格鮮明，更不少人喜愛爆Seed（林峯飾）和釘姐（佘詩曼飾）這對組合。在昨天播出的27集中綠葉溫裕紅（Esther）在戲中與阿佘有不少對手戲，更成功搶焦點，但原來温裕紅已在本月(9月)不再續約離開了TVB。

Esther入行30年啦。（TVB截圖）

Esther已經在TVB工作有30年了，演出作品無數，其代表作必定是《刑事偵緝檔案III》飾演盧冰冰一角。不過之後演藝事業浮浮沉沉。而在《使徒行者》角色就比較搶鏡，《香港01》記者特意致電給她問到與阿佘對戲的難忘經歷，Esther笑言其實太多年前已經沒有太深刻的印象：「阿佘係一個好好嘅對手，但我已經唔太記得當時個場戲，但佢有一種氣場，會幫助到你入戲，所以感覺係好好。」

Esther覺得阿佘好有氣場。（TVB截圖）

談到在Esther的個人經歷，她在2005年的時候發現自己患上乳癌，之後接受了六次化療，於 2006年完成了一項大手術之後，如今已經完全康復，她說：「其實已經無哂事，唔使再食藥，不過每年都要去做身體檢查，呢個都係求個安心知道自己身體冇事。」

曾患上乳癌。（微博）

另外剛說到Esther在TVB效力了30年，而在今年9月時候卻不再續約離開TVB，對於記者知道她離開TVB這件事情Esther相當驚訝記者為何會知道，她說：「你知道啦，依家經濟唔好，公司要我減人工，咁我都理解公司立場，同埋要簽附加條約，我就唔想簽。（減幾多人工？）超過一半，我明白依家大環境好多人都要減人工，但我諗好決定就唔簽，咁畀自己去嘗試一啲新事物。」

Esther基本上將青春全獻給工作，她覺得年青時候沒有到處去其他國家旅遊或居住是一種遺憾，所以現在恢復自由身，可以計劃到其他國家居住，Esther透露有移民的打算：「我想趁自己仲後生有一個新生活，因為年青冇機會海外留學，又唔使返工。希望之後想周圍住下，感受睇下適唔適合，依家首選泰國退休或是泰國，暫時都係呢個地方。」

TVB減超過一半人工，會唔會太多。（TVB截圖）

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