小鬼逝世｜傳小鬼黃鴻升本日下午4時火化　黃爸爸竟不出席？

台灣藝人小鬼黃鴻升16日因「主動脈剝落阻塞血管」於北投家中驟逝，享年36歲。小鬼的靈堂於19日開放弔唁，連續三天演藝界好友陸續到場與小鬼「告別」。

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綜合「三立新聞網」、「ETtoday」報導，小鬼的遺體將於今（25）日下午4點火化，小鬼的妹妹將會在場陪哥哥走完最後一程，爸爸則可能不會到場。對於火化報導，小鬼公司滾石唱片目前尚未回應。

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另外，小鬼生前與好友柯有倫、竇智孔合唱新歌〈扛得住〉的錄製花絮已於24日晚間上線，完整MV及數位將在28日上架。小鬼的追思音樂會則定於10月6日，經紀人表示音樂追思會確定不會售票，入場方式後續會再公布，屆時也會同步進行直播。

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