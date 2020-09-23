小鬼逝世︳《玩很大》遊戲太Chur釀「高以翔悲劇」？吳宗憲爆實況

台灣藝人「小鬼」黃鴻升日前驟逝，吳宗憲心痛不已，譜寫下「天堂有多遠？」弔念這位昔日戰友。吳宗憲坦言在錄音時第一次所有人都爆哭，根本唱不出來。但因為大家心中太痛，所以都想為小鬼做些什麼，他才動念要寫下這首歌，最後僅花40分鐘就完成，將一腔思念全部寄情於音樂。

高以翔今年年初錄製內地綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，吳宗憲當時曾指「高以翔是韓國人害的」，稱同類節目風氣是由韓國傳來。圖為《追我吧》目睹高以翔出事的現場觀眾在微博還原當時經過：

吳宗憲提到，在龜山島錄影時，小鬼還在聽康康的「快樂鳥日子」，打趣以後靈堂要放這首歌，家人可以留下一隻他的手骨放在客廳。吳宗憲感嘆：「我們三個人就只有他會交代這些，他心臟確實沒有任何問題，有的話會跟我講，腳是有點受傷，但我們都受過很多傷沒有什麼問題。」

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部分觀眾質疑《綜藝玩很大》造成小鬼身體超負荷，吳宗憲嚴正澄清：「我是最嚴格不准有任何這種情況發生。」因為節目必須有表演成份在，藝人在進行挑戰時當然會害怕，但他和製作團隊都會觀察安全與否，「小鬼自己也會知道，他們台南游虎頭埤，我都有特別注意，我有叫旁邊船隨時要衝過去，看他游好像快要掛掉，我就會說不行就停住也無所謂。」

吳宗憲強調「玩很大」遊戲過程絕對安全，小鬼錄影時認真投入，總是玩到一身髒。吳宗憲回想小鬼剛加入「玩很大」時，一開始就機靈觀察，稱呼KID為學長。他們三人這些年一起吃過的飯比家人次數還多，小鬼最後一次錄影時，吳宗憲突然動念拿起手機拍攝，「我從來不會在結束拍照，6年來完全沒有。」但當時也渾身泥巴的他突然拍起大家狼狽的模樣，遺憾沒有在小鬼臉上多停留，「其實他那天在生氣，覺得成績被逆轉。」只是沒想到這些畫面竟成為小鬼最後的工作紀錄。

吳宗憲和小鬼及KID因為合作《綜藝玩很大》而成為像家人一般的存在（Instagram：@aes_alien）

現在「玩很大」團隊每個人都難走出失去小鬼的悲傷，根本錄不下去。吳宗憲嘆道原本接下來要飛澎湖：「怎麼錄下去？我跟KID兩個在沙灘抱著哭？真的錄不下去，那個編制就是這樣，硬錄也錄不出效果。」雖然粉絲都希望節目繼續，但他語帶保留，考慮改編制決定自己的去留，因為他早就因人生規劃，考慮從綜藝節目中淡出。

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