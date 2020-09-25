林峯擲港幣42萬安排張馨月深圳坐月　員工親爆頂級套餐有幾豪！

林峯於去年除夕在微博上載與內地模特兒張馨月手牽手的相片，大曬婚戒兼正式宣布婚訊。之後，更不時傳出張馨月懷孕的消息，更有指林媽媽除了送珠寶，還特別請來了兩位陪月員照顧她。不過，原來林峯已安排張馨月已入住叫價368800萬元人民幣（約42萬港元）深圳愛帝宮月子中心的總統套房，消息亦得到月子中心的員工確認。

林峯於去年除夕宣布婚訊！（VCG）

在香港普遍陪月叫價二萬至三萬不等，但如做開名人生意，全天候工作月薪更高達七、八萬元。但為何林峯會選擇深圳的月子中心給愛妻呢？除了方便正在中山拍攝內地劇集《星辰大海》的林峯能夠隨時去探望她，原來這些月子中心除了有豪華的空間設備，從服務到飲食都有專人打理！

點撃下圖睇員工爆料以及總統套房！

+ 7 + 7 + 7

根據月子中心員工爆料，張馨月入住他們的南山旗艦店，更透露他們選擇了「頂級月子套餐」，她稱：「這是頂套其中一套888，同時也是之前黃磊太太和孫紅雷太太入住的房間。頂套每個月只有四間房間，產後修復由4個明星團隊負責，幫助寶媽的身體和體質達到最大化的恢復一個週期26天是368800（元）。」

點撃下圖深入了解！

+ 14 + 14 + 14

而入住的豪華總統級套房，除了有獨立寶寶陽光房、2個獨立衛生間、獨立空中小花園超豪華尊貴組合，更有專人送餐、洗衣、房間整理等私人管家服務。最誇張的是媽媽亦會被安排做SPA、中醫理療和產後瑜伽等等。至於BB亦有新生兒專護室 24 小時托嬰服務以及皮膚護理等服務，相當厲害。由此可見，林峯絕對是非常愛鍚老婆張馨月。