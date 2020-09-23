傳林峯老婆張馨月深圳待產　豪擲42萬買月子中心頂級套餐

現年40歲的林峯去年宣布與內地模特兒張馨月結婚，婚後不時傳出張馨月懷孕的喜訊，不過兩人都未有回應，直至早前有網民在深圳商場偶遇他們行街，有指衣着寬鬆的張馨月腹部隆起，孕相明顯，似乎已經懷有7個月身孕，更有網民列出她大肚的三大跡象。而日前又有網民爆料指，林峯已經訂購深圳一間月子中心的豪華套餐，更以368800萬人民幣（約42萬港幣），為老婆坐月做足準備！

有傳張馨月已經懷孕，並在深圳待產。（微博@張馨月Carina）

早前張馨月曬出居家照，被指面圓圓，孕味濃。（微博@張馨月Carina）

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林峯近日身處中山拍攝新劇《星辰大海》，無辦法陪伴在老婆身邊，但據網民爆料，原來他已經為張馨月安排好月子中心，而且還是最貴的頂級套餐，費用超過36萬人民幣，當中包括一對一的私人管家，多位護士，BB有獨立房間，更有獨立空中花園，絕對是總統級坐月！而普通的套餐大約4至5萬，可見林峯為了老婆安心坐月都不惜花重金！對於張馨月是否在深圳待產，林峯的經理人在回應傳媒時表示有消息會公布，所以暫時都未知消息是否屬實。

有網民爆料指林峯已經訂購深圳一間月子中心的豪華套餐，更超過36萬人民幣（約41萬港幣），為老婆坐月做足準備！（網上截圖）

月子中心環境舒適。（微博@愛帝宮月子中心）