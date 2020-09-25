Jessica鄭秀妍疑激嬲少女時代粉絲　新書延期兼刪「自傳」兩字

早前少女時代前成員Jessica鄭秀妍宣布將出新書《Shine》，以自傳形式分享長年在演藝圈中的經歷，可是則因一句「沒完沒了的猜忌和嫉妒」而惹來少女時代粉絲不滿，質疑有影射前隊友之嫌。風波發生一星期後，出版社出面解釋並宣布新書將延期發行。

《Shine》原於本月底全球發行，英文版亦已在部分西方國家上架。可是出版社昨天突然宣布《Shine》將延期發行，並講到網絡書店上的封面和報道都不是最終資料，未知是否與泰國版封面出現疑似少女時代應援棒圖案有關。除此之外，出版社也特別提及《Shine》不是Jessica的自傳式小說，而是「作者想像創造而來的虛構小說」，甚至連確定拍成電影的說法都否認，可說是幾乎與當初的宣傳完全不同。

Jessica新書延期發行，未知是否與激嬲少女時代粉絲有關。（IG/@jessica.syj）

泰國版的封面有作出修改，疑似少女時代應援棒圖案被刪除。（IG/@220cmjessica）

有網友對比《Shine》的新舊封面可見，「全世界同時出版」和「確定電影化」的字眼被刪除外，出版社更把「Jessica自傳式小說」改成「Jessica小說處女作」，疑似急去除「自傳」的字眼避開影射少女時代的爭議。對於Jessica新書幾乎改頭換面，部分網民認為已經太遲，大幅度修改反而令人覺得更心虛。另一邊都有人支持Jessica表示不論影射與否，欣賞她為了減低爭議而作出更改，認為出版社亦有責任承擔。

網友對比改版前後的封面，發現「自傳」的字眼被刪除。（網上圖片）

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