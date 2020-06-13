朴敏英開YouTube大曬素顏　IU泫雅太妍轉行拍片公開私生活

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科技日新月異，人人拿起手機就能拍片的世代，愈來愈多韓星都加入YouTuber行列，大方與粉絲分享日常生活。除了f(x) Amber、Luna、少女時代太妍和IU等偶像已經營個人頻道一段時間外，朴敘俊及韓藝瑟等演員也參一腳，朴敏英更超大方公開素顏！

朴敏英日前（9日）開設YouTuber頻道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」，短短4天就吸引了超過11.1萬訂閱，人氣相當高！女演員向來私生活神秘，因此朴敏英拍片大受歡迎，完全不做作的她更大方公開素顏，被激讚皮膚超好。朴敏英把整個上妝過程公開外，亦教粉絲拍照上鏡的方法，不少觀眾都留言表示喜歡如此「生活化」的女神。

朴敏英的YouTube頻道短短4天就吸引了超過11.1萬訂閱。（YouTube截圖）

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除了朴敏英外，不少韓星都有用心打理YouTube頻道，副業可說是經營得非常好，獲YouTube頒發獎牌作獎勵。IU、太妍、MAMAMOO Solar和朴敘俊等主打生活類的Vlog；而Jessica、Luna和樂童音樂家秀賢等則主要拍片教化妝及減肥，吸引大批忠實的女觀眾。

朴敏英大方公開素顏，皮膚好到不得了！（YouTube截圖）

一齊睇下仲有邊位韓星YouTuber值得訂閱：

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