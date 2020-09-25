Kobe外母哭訴被趕走　遺孀Vanessa堅決脫離母女關係：佢貪得無厭

NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）跟13歲次女Gianna於年初乘直升機墜機身亡，消息震驚全球。事隔大半年，外界一直都非常擔心和關注遺孀Vanessa的近況。有指Vanessa跟母親Sofia Laine反目成仇，更要斷絕母女關係。Vanessa母親日前接受西班牙電視台Univision節目《El Gordo y La Flaca》訪問時，痛斥被女兒趕出家門，令網民矛頭直指Vanessa不孝。

【高比拜仁逝世】太太被指出身低遭棒打鴛鴦 Kobe為愛跟父母反目

自Kobe離世後，外界一直都非常擔心和關注遺孀Vanessa的近況。（IG圖片/@kobebryant）

Sofia Laine在節目中聲淚俱下直言Vanessa被女兒趕出家門，更要歸還Kobe生前贈送的汽車及停止提供金錢資助。對於這個嚴重的指控，Vanessa透過代言人回覆媒體表示母親貪得無厭，在Kobe離世後，母親根本沒有協助過自己亦沒有關心過自己的狀況：「我的丈夫和女兒意外離世，而我的母親卻在電視採訪中詆譭我，一邊為不屬於她的房子和汽車流淚。」

Vanessa續指母親早已將住所內的所有物品及珠寶晴空，意圖營造Vanessa並沒有照顧母親的假象：「過去20年，我跟Kobe每個月都會給母親家用。」對於母親的行徑，Vanessa感到非常傷心和無奈，最後決定要斷絕母女關係來停止這齣鬧劇。