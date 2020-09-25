鮮肉身材瞬間變肌肉男　蔣勁夫四肢粗壯超嚇人

現年29歲的內地男星蔣勁夫，因為高大靚仔曾被譽為是胡歌的接班人，但奈何他在2018年因為在日本留學期間，勾打日藉女友中浦悠花而令他形象受挫，演藝事業從此一落千丈。停擺演藝工作的他近日又再度登上微博熱搜，不過不是因為家暴問題而是他身材問題，壯碩的肌肉令網友看到目瞪口呆。

蔣勁夫星途曾被看好。（視覺中國）

過去蔣勁夫的身材就已經不俗，182CM的他雖然不是太健壯，但該有的肌肉線條他都具備，是圈中數一數二有肌肉的90後男星。但想不到自2018年爆出家暴醜聞之後，沉澱2年時間他身材變化都頗大。據網上曝光他最新近照所看，留着寸頭的他身材非常壯碩，雖然只是穿着黑色短袖衫，但二頭肌明顯可見，上半身肌肉量飽滿，整個人看起來份量十分足，不講還以為他轉行做了健身教練似的。

現在的蔣勁夫（右）變了肌肉男。（微博娛樂微博圖片）

身材變得壯碩的他亦少了從前的稚氣感，瞬間好像成熟了不少，年齡亦似乎增加了幾歲，難怪不少網友指他完完全全從小鮮肉變了肌肉男。眼見蔣勁夫變了肌肉男，有網友就直言希望他健身的目的是為了強身健體，不是用作其他用途。但仍然有不少網友嘲諷他，表示他健身練到如此大隻是不是有利打人，大家紛紛留言道：「下次打人一擊致命嗎」﹑「下一任有多慘」﹑「這樣可以打女人更用力嗎」等，大家似乎仍然難原諒他打女人一事。

日藉女友中浦悠花在社交網站晒出被打傷痕。（網上圖片）