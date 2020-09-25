《大唐雙龍傳》李倩在港消失17年　新形象現身回復少女感

內地劇《我，喜歡你》正在熱播中，近日登場的李倩，愛慕男主角林雨申，而這位新出場的女角，讓本地觀眾覺得既熟悉又陌生，皆因李倩曾在2003年拍攝無綫的《大唐雙龍傳》，劇中飾演林峯女友，但她的標記嘴角上的美人痣，卻消失無蹤，究竟李倩消失於香港娛樂圈後，多年來有何經歷？下文為大家娓娓道來。

李倩於2003年拍攝港劇《大唐雙龍傳》，劇中飾演林峯女友宋玉致。（網上圖片）

下圖有李倩歷年外貌轉變：

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16歲出道的內地演員李倩，拍過劇集《武林外史》及《天下糧倉》後，2003年來港拍攝了《大唐雙龍傳》，飾演宋玉致一角，跟林峯飾演的寇仲相戀，李倩外貌精靈可愛，尤其嘴角的一粒美人痣，令她讓人留下深刻印象。之後李倩返回內地發展繼續拍劇，但卻由於美人痣，限制了她飾演的角色，被不少導演拒諸門外，或者只是要她演小丫頭的角色，她亦試過上綜藝節目《舞林大會》，但始終未能擔正，在演藝路上兜兜轉轉，轉眼間已經20年過去。

李倩擁有婀娜身材，還有白滑美腿。（視覺中國）

36歲的李倩，近日在內地劇《我，喜歡你》現身，飾演黎曼一角，千方百計埋男主角林雨申身，屬於黑化了的角色。李倩外貌跟廿年前其實變化不大，皮膚白滑，少女感滿滿，最令人驚訝是她嘴上的美人痣不見了，原來她因為這個特徵，限制了在圈中發展，終於在2018年一脫求生，去掉美人痣後以新形象示人，在綜藝節目《我就是演員》重新出發，之後順利挑戰不同的角色，有心不怕遲。

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