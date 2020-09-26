使徒行者｜林峯在2014年帶住遺憾離巢　有資格奪視帝作品唔只一套

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看。《使徒行者》是林峯離巢前最後一套劇集作品，而由於其精湛的演出，當時有不少觀眾都認為他會穩奪視帝寶座，但可惜，2014年的《萬千星輝頒獎典禮》上，林峯與過往在TVB的15年一樣陪跑，在旁看着前輩郭晉安憑《忠奸人》奪得當屆視帝，林峯同時創下總共提名16次視帝，但卻從來未曾獲獎的紀錄，所以觀眾都一致認為，TVB欠林峯一個視帝。

呢場吸毒戲可以話係TVB欠林峯一個視帝的鐵證：

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仲有一幕佢目擊釘姐三個阿媽死的一幕：

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而事實上，林峯自出道至今，其演出一直都大獲好評。林峯於1999年出道成為演員，到2001年，終有機會在劇集《美味情緣》擔任重要角色，隨即接拍《尋秦記》，飾演男主角趙盤，與古天樂有超多對手戲，亦沒有被比下去。而當時觀眾盛讚林峯的地方，是他能夠在「趙盤」變成「嬴政」之後有着明顯變化，這亦正亦邪的角色更成為林峯於2001年第一次入圍競逐視帝的始端，而林峯亦憑此角獲得兩個由個別傳媒頒發的獎項。

當時林峯的膚色較黑，不過粗眉大眼，令表情更加明顯。（劇照）

不過林峯不單只是《使徒行者》收復觀眾的心。2006年，林峯在《女人唔易做》中飾演的齊寬可謂叫好叫座，該劇除了最高收視41點成為2006年TVB電視劇全年收視冠軍之外，該劇亦於《萬千星輝頒獎典禮2006》上獲得「最佳劇集」，當中被鄧萃雯色誘的一幕，最為觀眾印象深刻。

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而提到演技上的發揮，林峯在2008年《溏心風暴之家好月圓》的管家仔以及2012年《雷霆掃毒》中的Happy Sir亦獲得高度評價，而兩部劇亦在年尾的《萬千星輝頒獎典禮》中打入視帝最後五強。然而，林峯最後亦在2014年以從未獲得過視帝寶座的姿態飲恨離巢，而當時林峯向傳媒解釋的原因，是因為他認為在過去15年的演劇生涯中，角色上變化並不夠多，而可以試的都已經試過。隨後，林峯即轉戰內地和電影巿場，2014年的《衛子夫》更為林峯奪得《第十五屆華鼎獎》「中國最佳電視劇男演員」，而2019年電影《P風暴》亦實現了林峯一直希望挑戰飾演反派的願望。

同場加映：

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