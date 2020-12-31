2020回顧｜10對爆紅韓劇CP　《夫妻的世界》金喜愛朴海俊僅排第三

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韓劇裡的各種CP組合總能成為網友討論的話題，無論是甜蜜愛情的情侶組合，或者是情深意重的友誼關係，有時候就連相愛相殺的角色關係，都能擦出意想不到的火花。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出2020年1-8月開播韓劇之中，網友們討論度最高的CP配對組合，快來看看大家都在聊哪些讓人難忘的韓劇角色吧！
↓↓↓即睇2020年1-8月開播韓劇之中讓人難忘的CP配對組合↓↓↓
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（Dailyview授權使用）
分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月21日至2020年09月19日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年1-8月開播韓劇劇中CP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】