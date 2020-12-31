2020回顧｜10對爆紅韓劇CP　《夫妻的世界》金喜愛朴海俊僅排第三

韓劇裡的各種CP組合總能成為網友討論的話題，無論是甜蜜愛情的情侶組合，或者是情深意重的友誼關係，有時候就連相愛相殺的角色關係，都能擦出意想不到的火花。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出2020年1-8月開播韓劇之中，網友們討論度最高的CP配對組合，快來看看大家都在聊哪些讓人難忘的韓劇角色吧！