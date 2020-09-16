《惡之花》李準基未係最壞？韓劇15大反社會人格角色　冠軍竟是…

近來許多韓劇男女主角不再只是帥氣多金總裁、白傻萌美少女，而是更多去寫出深層、內心面的故事，像是先前的大熱劇集《梨泰院Class》和熱播的《雖然是精神病但沒關係》、《惡之花》，一致圍繞在「反社會人格」特質上。

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人家都說越美的花越有毒、不要採，你知道嗎，反社會人格就像是「毒花」，根據精神科醫師透露，反社會人格的人和一般人外表沒有什麼不同，甚至更有魅力，他們沒有同理心、悔恨情感、犯罪意識，不管他人的權益、不在乎社會價值，道德意識低，不少殺人犯都有此種型態。

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查過去韓劇中曾出現反社會人格的角色，一個個都讓人害怕不已～

點圖看10大「反社會人格」韓劇角色▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月06日至2020年08月04日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓劇反社會人格角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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