陳浩民內地妻帶貨直播被質疑賣山寨產品　曾揚言：我掙錢掙瘋了

近年自從淘寶和抖音直播盛行之後，不少藝人都會進行直播帶貨做生意，陳浩民的老婆蔣麗莎 (Lisa) 就經常在這些平台上做帶貨直播，而身為老公的陳浩民有時也會客串坐陣，與老婆一起推銷。Lisa曾試過病倒入院，在醫院的病床上都繼續帶貨做直播，期間醫生來為她檢查，她都未有停止，十分之誇張。當時的她還揚言：「我掙錢掙瘋了！」可見她是多麼重視這盤生意。

陳浩民與他的老婆蔣麗莎。(陳浩民微博)

Lisa如此拼命做生意，她的直播銷售成績相當不俗，於6月時就曾在抖音的明星直播帶貨榜排第3位。不過，日前就有不少網民指她售賣的貨品貨不對辦，當中包括蛋糕、頸鏈、香水及唇膏等，並已退貨退款。日前Lisa於網上直播出售T字品牌的頸鏈，售價為699人民幣（約793港元），是專櫃正貨價錢1400人民幣的一半。有網民直指其包裝跟專櫃正貨不同，正貨用淺藍色紙盒，但她賣的是絲絨盒，且正貨盒內不會有一塊膠膜作保護。有網民留言給蔣麗莎，表示之前是因為信任她才購買該條鏈，但收貨後才發現鏈扣做工粗糙，上網查證下竟與假貨特徵相似，Lisa當時有親自回覆對方，叫對方聯絡她的助手，並表示會維護消費者的權益。

Lisa好努力帶貨直播。(陳浩民微博)

對於被網民質疑賣假貨，Lisa回應傳媒時否認貨不對辦，並提供了該品牌產品的保真協議作證據，指自己所售賣的產品有齊內地認證官方代理商提供的保真協議和海關報關單。她直斥有關報道完全蓄意抹黑、造謠操作及無稽之談，非常可笑，並表示已經出示了律師函，這就是她最好的回應。

Lisa直斥有人抹黑她。(陳浩民微博)

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