小鬼逝世│楊丞琳IG 發文悼念摯友　親妹貼黃鴻升小學舊照

藝人黃鴻升（小鬼）驟逝，享年36歲。小鬼的靈堂布置公開，遺照是他身穿白衣的側臉照，滾石唱片表示，照片由小鬼爸爸挑選，「這是爸爸最喜歡的一張照片」。（滾石唱片提供）

小鬼黃鴻升本月16日台北寓所猝逝，終年36歲。一連三日設靈俾親友及粉絲到場致意，亦25號家屬低調舉行告別式，遺體隨即火化。身為小鬼初戀兼摯友，楊丞琳連日來現身致意表現哀傷，佢喺火化儀式後再次更新IG，小鬼妹妹更貼出哥哥童年照向小鬼道別。

楊丞琳連續3日到場，送別好朋友小鬼。（視覺中國）

楊丞琳9月25號上載一張華崗5人幫插畫留言話：「鴻升掰掰，送你回到你的星球囉。我們會好好的，千萬不要有罣礙，謝謝你帶給我們的一切，都是非常珍貴又美好的回憶。今天見你的最後一面，很欣慰，心是寬闊的，我會放下難過，繼續生活。你也要在你的星球繼續放光彩﹗大家會永遠記得你，永遠。 #bff #黃鴻升 #小鬼黃鴻升」

楊丞琳於ＩＧ撰文向小鬼黃鴻升道別。（IG：@Rainie77）

至於小鬼親妹妹亦喺9月26日，上載幾張小鬼童年照話：「不是啊﹗你國小五年級長這樣，是還有要給別人活的意思嗎？#難怪每個人都愛你」見到著住紅色衫反轉戴鴨咀帽嘅小鬼，雖然一臉稚氣，但睇得出好英俊，難怪當年喺明星搖籃華崗藝校都可以做到校草。

黃鴻升妹妹上載小鬼五年級舊照。（IG：@teen520）