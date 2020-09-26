林子博患癌妻身體急劇惡化　無計可施發起網上籌款

前TVB娛樂新聞主播林子博的愛妻董燕君（Shirley）去年確診患上極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，雖然去年底完成化療，但病情反覆，頻頻入院留醫。太太生病加上突然不獲無綫電視續約，一度令子博心力交瘁，但他亦獲不少圈中人，例如汪明荃、古天樂和馬浚偉等仗義幫手！

林子博是前無綫主持、主播及演員。（boblam007@FB）

由於，Shirley最近身體情況出現急劇惡化，只能嘗試較新的「免疫細胞治療」，但由於治療的費用相當高昂，在無計可施的情況下子博唯有發起網上籌款。

林子博與太太育有一子一女。（boblam007@FB）

全文如下：林子博-我們這一家

自去年確診患上罕見癌症（平滑肌肉瘤），我太太Shirley在過去這一年，一直透過化療及鏢靶治療對抗病魔！

然而，自今年八月起，她的身體情況出現急劇惡化，體內腫瘤不斷脹大，而癌細胞更四處擴散，現在除了行動只能靠輪椅外，近日更連進食都出現嚴重困難，的確，這令我和Shirley都感到非常徬徨和擔心！

Shirley有一個希望，希望能嘗試較新的「免疫細胞治療」。

由於香港的公營醫療機構沒有涵蓋這種治療，而這種治療的費用亦相當高昂，坦白說，以我現在的經濟狀況，根本沒辦法為Shirley付擔這費用，但既然這是太太的意願，她也明言不想放棄，更捨不得孩子……所以，我們夫妻二人商量過後，在任何方法都想嘗試的情況下，我們希望得到大家的支持！

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