【使徒行者】鍾景輝演邪惡Big Boss　「貪心論」截圖至今仍好Hit

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近重播的《使徒行者》（2014）亦有不少人收看。在今晚（26/9）深夜播出的第29集中，「爆Seed」林峯被嫁禍殺死高海寧、黃長興，而觀眾好快便知道一切都是「宋先生」錢瑞安（鍾景輝飾）的驚天大陰謀，好在「卓Sir」苗僑偉扮投誠，令鍾景輝最終露出邪惡真面目！

有沒有想過鍾景輝在《牛下女高音》是慈祥可愛的白校長，但在《使徒行者》中卻是超級大反派？（《牛下女高音》劇照）

鍾景輝在《使徒行者》中絕對稱得上是奸到出汁，他不但公開臥底資料，令林峯和「釘姐」佘詩曼身陷險境，更在第30集大結局中，講出一段勁黑暗的終極自白，不斷將貪念正當化：「呢個世界有邊個淨係滿足於一樣嘢，可以貪，有邊個唔貪？」而這段自白更獲網民瘋狂截圖，成為廣為流傳的Meme（迷因），至今都有好多網民使用。

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不過，鍾景輝從影生涯最奸的演出並非《使徒行者》的「宋先生」，他在電影《賭神3之少年賭神》（1996）的表現絕對再奸多十倍。飾演「靳能」的他在戲中是「高進」黎明的師傅，但他卻為錢出賣徒弟並向對方開槍，之後又派殺手繼續追殺，誓要置黎明於死地！《賭》片中有不少鍾景輝奸到出汁的一面，其「陰森微笑」更是經典中的經典，難怪網民經常在網上討論區貼戲中對白「佢好似成日都對住你笑，笑到你個心都寒」的截圖。

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