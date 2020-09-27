星光熠熠耀保良｜電視機冇得睇　抄沈殿霞經典環節竟然要做假？

無綫（TVB）公益節目《星光熠熠耀保良》今晚（26/9）分別於電視和網上直播，電視機可以睇到李克勤、菊梓喬（HANA）、關心妍、連詩雅以及周柏豪等歌手上台獻唱，但網上直播顯然精彩得多，有一班小花做健身操、Dance Battle更加有傳統的籌款環節，踩雞蛋和迫電話亭！

除了陳詩欣、鄧伊婷和何泳芍之外，還有謝雪心！（《星光熠熠耀保良》截圖）

網上版第一部份就有李丞責測字，之後就到了謝雪心、鄭衍峰、丁子朗、陳詩欣、鄧伊婷、杜穎珊（Sandy）和何泳芍（Honey）等藝人和網上觀眾一起做健身操，之後Sandy更即席示範瑜伽招式，有「43吋胸肌男神」之稱的鄭衍峰亦示範了數款爆汗健身招式。

杜穎珊（Sandy）示範瑜伽。（《星光熠熠耀保良》截圖）

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林盛斌（阿Bob）表演沈殿霞經典的踩雞蛋環節。（《星光熠熠耀保良》截圖）

之後，林盛斌（阿Bob）更表演了沈殿霞經典的踩雞蛋環節，他還說：「我為咗呢個表演節食咗4，5年，不過唔成功。」其後，他踩上了5排的雞蛋上，神奇地一隻都沒有爛！但下一秒就被丁子朗即場踢爆了是假蛋，十分搞笑。阿Bob接受《香港01》訪問解釋：「肥姐係經典，冇可以Copy到。」他更表示，明年會再努力嘗試。

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在下一個「逼爆電話亭」環節之前，主持說有觀眾捐款點唱，聽何依婷的《現代愛情故事》，不過她就說：「你知唔知我上次唱《現代愛情故事》之後點？我入咗魔音榜第一位呀！」

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電視機節目播完後，周柏豪、王灝兒（JW）和連詩雅（Shiga）就到了直播間接受網民的點唱，有人捐了數百元捧場，也有人只用$15就可以要求偶像周柏豪開口唱歌，真是十分抵！

用$15就有周柏豪為網民唱歌，好抵！（《星光熠熠耀保良》截圖）

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