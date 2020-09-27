竹內結子三浦春馬合演作品成遺作　尖沙咀海旁食雪糕合照令人心酸

日本著名女星竹內結子今天驚傳被發現倒斃家中，其後送醫後證實死亡，終年40歲。當地警方初步推斷其自殺的可能性極高，現正調查動機。有業界消息傳出，她是因為照顧小朋友而承受壓力，疑似出現產後抑鬱的跡象。竹內結子生前拍了多部日劇和電影，即使已為人母仍沒有放下事業，多年來一直是日本藝能界的一線女星，她與長澤正美合演的電影《信用欺詐師JP：公主篇》即將在港上映，這部戲卻成為了她的遺作。

竹內結子疑自殺身亡，終年40歲。(竹內結子IG)

而該片男主角之一的三浦春馬亦於今年7月自殺身亡，終年30歲。他與竹內結子於前年曾來港，一起為去年上映的《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》取景，兩人更一同在尖沙嘴海旁食甜筒並拍照留念，當時兩人邊吃邊笑得很開心，其中一張相中竹內結子的笑容更是十分燦爛。竹內結子今早的死訊曝光後，他們這些拍攝花絮的照片亦在網上瘋傳，現在一班香港的粉絲看着兩人昔日的合照倍感心痛，沒想到兩人竟然先後自殺離世，令人大感可惜和唏噓。

竹內結子與三浦春馬曾為了電影《信用詐欺師JP公主篇》到香港拍攝，網友挖出兩人當時一起坐在路邊食雪糕的畫面，兩人看起來都笑得很開心，如今兩人卻在今年相繼離世，都讓親友與粉絲們感到不可置信與哀痛（微博圖片）

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