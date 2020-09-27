竹內結子與遺作拍檔三浦春馬輕生方法竟一樣　怕因育兒與工作脫節

日本著名女星竹內結子今天被發現倒斃家中，送醫後證實死亡，終年40歲。當地警方初步推斷其自殺的可能性極高，現正調查動機。有業界消息傳出，她是因為照顧小朋友而承受壓力，疑似出現產後憂鬱的跡象。據當地報章《東京Sports》指，竹內結子死前一晚與家人晚飯後先回到2樓房間，其後她丈夫上房，當打開寢室的衣櫃時就發現她自縊輕生，並於當地時間27日凌晨2點報警。

竹內結子終年40歲。(竹內結子ig)

竹內結子於遺作《信用欺詐師JP：公主篇》入面與她合作的已故男星三浦春馬，於今年7月自殺時亦是於家中的衣櫃內上吊輕生，竹內結子與三浦春馬了結自己生命的方法竟然一模一樣，不禁令網民大感錯愕，有網民不禁留言表示：「這是巧合嗎？」、「太恐怖了」。被傳疑有產後抑鬱的竹內結子於月前復出接受訪問時，曾坦言怕自己因為育兒與工作脫節，感到相當不安。

竹內結子與三浦春馬曾為了電影《信用詐欺師JP公主篇》到香港拍攝，網友挖出兩人當時一起坐在路邊食雪糕的畫面，兩人看起來都笑得很開心，如今兩人卻在今年相繼離世，都讓親友與粉絲們感到不可置信與哀痛（微博圖片）

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