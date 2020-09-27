竹內結子逝世│演女版福爾摩斯超搶鏡　成首部HBO原創日劇衝出國際

「日劇女王」竹內結子入行24年裡面，拍攝過多部經典劇集，而近年的出色作品就是於2018年播出的HBO Asia原創劇《神探夏洛克小姐》（Miss Sherlock）。劇集是HBO Asia拍攝的首部日劇，有HBO Asia與日本線上串流平台Hulu共同製作，並在亞洲超過20個國家的HBO Asia旗下頻道同步播出。

竹內結子逝世│木村曾遭女星嫌棄 撐好友出演新劇女主角有情有義

《神探夏洛克小姐》是HBO Asia拍攝的首部日劇。（Twitter圖片）

《神探夏洛克小姐》改編自Sir Arthur Conan Doyle的偵探小說系列《福爾摩斯》（Sherlock Holmes），不過福爾摩斯和助手華生均改為女性，分別由竹內結子和貫地谷栞飾演，而故事亦由倫敦移至現代東京。竹內結子於2018年曾接受媒體訪問時透露，一直都很喜歡福爾摩斯系列的小說：「看了很多相關的作品，但這次為了跟過往的作品作出區別，故開拍前便停看了。」

竹內結子在劇中的角色雙葉夏莉紗來，是英國出生的日本人，畢業於劍橋大學，因為擅長推理而被友人稱為「夏洛克」（Sherlock）。由於具有天才的洞察力與強大的推理能力，返回東京後開設私家偵探社，更與警視廳合作調查案件。另外，貫地谷栞飾演的「華生」就是一名優秀的外科醫生，因為恩師遭神秘殺害的事件而與夏洛克相遇，更一同合租公寓。

竹內結子表示自己最喜歡Benedict Cumberbatch的福爾摩斯。（劇照）

另外，在眾多福爾摩斯的戲劇中，竹內結子曾表示最喜歡Benedict Cumberbatch主演的BBC製作的英劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock），更笑言自己跟福爾摩斯一樣除了是個怪人，亦對很多事都充滿好奇心。

竹內結子逝世│出道廿年封日劇女王 與木村演《冰之驕子》最經典

點擊下圖看更多竹內結子經典日劇的照片：

+ 11 + 11 + 11

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288