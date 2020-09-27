竹內結子逝世│木村曾遭女星嫌棄　撐好友出演新劇女主角有情有義

有「日劇女王」之稱的竹內結子今早驚傳疑因產後抑鬱自殺，被發現在東京的住所內上吊，送醫後證實死亡，終年40歲。竹內結子在日劇界打滾20多年，當中拍攝了多部經典作品，亦因拍攝經典劇《冰之驕子Pride》，而跟木村拓哉成為好友。一向甚少負面緋聞的竹內結子私底下非常有義氣，亦曾在木村落難時力撐對方，答應擔任《A Life～心愛的人》的女主角。

竹內結子懶理閒言撐好友出演《A Life～心愛的人》女主角。（Twitter圖片）

日本天王木村拓哉所拍攝過的日劇，幾乎每套收視都過30%，可惜天王都有被嫌棄的一日。2016年木村所屬的組合SMAP宣布解散後，被指是罪魁禍首的木村形象受損。他在解散前答應為TBS劇《A Life～心愛的人》任男主角，卻因負面新聞而導致遲遲未有女星答應出演女主角。

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幾乎所有一線女星，包括石原里美、長澤正美、綾瀨遙等，都以不同理由推劇，令拍攝無限期延遲。電視台為了劇集能開拍，甚至考慮過找曾跟木村合作的台灣女星林志玲頂上。不過最後跟木村主演《冰之驕子Pride》的竹內結子願意伸出援手，答應出演女主角力撐好友。劇集最終於2017年1月播出，收視雖然未算爆紅，但竹內結子有情有義，間接能夠助木村翻身。

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