使徒行者｜苗僑偉拍《學警雄心》爆紅　靠樣貌成功撼贏一眾小生

TVB深宵劇場時段一直深受市民愛戴，尤其是現在重播的是2014時候被網民稱為「神劇」的《使徒行者》。《使徒行者》中令一眾小生花旦再次爆紅起來，爆Seed（林峯飾）以及釘姐（佘詩曼）也是其中之一。而苗僑偉（三哥）飾演的謝Sir化身性格沉著冷靜，嫉惡如仇，盡忠職守，此劇讓他再度爆紅，獲廣告界青睞之餘更打入內地市場。

好型呀真係。（TVB.COM）

現年三哥已經62歲，隨著年紀的增長，觀眾認為他的魅力更勝以前，不少劇集成熟帥氣的一面，深深迷倒一眾師奶，成為「師奶殺手」的其中一名藝員。三哥其實在1990時候全心放在眼鏡生意，到2004年才復出拍劇，當時以玩票性質重返TVB拍劇，回巢第一套便是拍《學警雄心》，與吳卓羲和陳鍵鋒有多場對手戲，劇中殉職亦令不少觀眾流下眼淚。

嘩，真係好年青。（TVB截圖）

由於《學警雄心》成績大好，三哥決定全面復出，之後他將所有精力投放演藝事業，拍攝的作品亦大受歡迎，包括《賭場風雲》、《學警出更》、《學警狙擊》、《雷霆掃毒》和《使徒行者》系列。然而三哥拍攝過無數劇集，卻似乎沒有一場戲份是令觀眾會覺得是經典，反而只靠他獨有的「型佬味」，已經縱橫演戲圈多年，為他演藝生涯不斷再創高峰，劇集、商演和廣告等也接了不少，同時亦成功打入內地市場，這是不少藝人也做不到的事情。在內地劇集《射鵰英雄傳》（2017）中飾演「東邪」黃藥師，獲兩岸三地網民封為「最型黃藥師」。

曾在無綫1983年版本《射鵰英雄傳》中飾演「楊康」的苗僑偉，在2017年版的《射鵰》中演「黃藥師」。（劇照）

點擊下圖研究「小生期」的三哥，以及「型佬期」的三哥有何分別：