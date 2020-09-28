【延禧如懿下架】兩大宮鬥劇突然全線下架　內地網民：早知就下載

《延禧攻略》《如懿傳》兩大宮鬥劇是近年最紅的宮鬥劇，不單止內地，就算在TVB播放依然取得不錯的收視，即使兩套劇集已是兩年前作品，仍然有很多網民追看或重看，不過今早兩套劇就突然在內地被下架，消息震撼內地，榮登微博熱搜。

《延禧攻略》除了令女主角吳謹言成為一線女星，亦幫佘詩曼打開了內地市場,還有秦嵐再度人氣急升。

網民表示沒有得追劇叫苦連天之外，亦想知道下架原因，不過官網就沒有公布原因，網民估計是因為廣電局早前推出的整治政策有關，其中有五個原因，可能跟這次下架有關，首先打擊注水劇，內地提倡劇集集數長度不超過40集，鼓勵30集的劇本製作，《延禧攻略》《如懿傳》分別70集同87集，網民推測可能是被下架原因之一。

《延禧攻略》當日在TVB播映,當時雖然內地已播完，很多人在網上收看，但收視依然強勁，結局週平均收視37點，成為當年收視冠軍，打贏所有TVB自家製劇集。

另外演員天價片酬亦是廣電局打擊的原因，整治追星、炒星，早前更頒布劇集制作成本，總片酬不得超總成本40%，有網民估計這是《如懿傳》下架原因，因為當日有報道指《如懿傳》的兩位主角周迅及霍建華片酬都超過5000萬人民幣，加起來已是1 億還未計其他演員，而《如懿傳》的總成本是3億，單計演員成本已肯定超過40%。片酬控制、收緊集數之外，之後兩套劇被下架的原因，有人估計是上年七月廣電局頒布的電視劇內容管理有關,要對古裝及宮鬥劇嚴格監管及內容審查。不過另一套宮鬥神劇《甄嬛傳》就暫時逃出生天，在內地的平台仍然可以收看。

有內地網民即貼出廣電局對電視劇製作的6大政策，估計是《如懿傳》《延禧攻略》下架的原因。

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