【黯衣天使】62歲莎朗史東華麗登場　風情萬種比年輕女星更吸引

經典奧斯卡得獎電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo’s Nest）至今上映45年，以戲中變態護士長為主題的「前傳」《黯衣天使》（Ratched）日前就在Netflix上架，短短上架幾日便穩佔香港地區的點播排行榜頭5位。62歲的莎朗史東（Sharon Stone）在劇中甚為搶眼，更有出浴場面，有大批劇迷都不禁大讚她仍保持着少女身材！

《Ratched》上架10日，一直穩佔香港地區點播排行榜的頭5位。（Netflix圖片）

莎朗史東在《黯衣天使》飾演性格古怪的富婆Mrs. Osgood，劇中的造型既華麗又浮誇，更無時無刻都把玩着寵物猴子。她在劇中跟主角Sarah Paulson有不少對手戲，但都不及她出浴及其猶如少女般的好身材吸引觀眾。雖然出浴戲並不算性感，但零贅肉兼真胸穿上浴袍擺出成名作《本能》（Basic Instinct）的招牌翹腳Pose，已經夠晒搶鏡。

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現年62歲的莎朗史東於90年代憑《本能》（Basic Instinct）獲得性感女神的稱號，至今相隔28年，但莎朗史東依然風情萬種，就算穿上性感內衣仍比不少年輕女星更為吸引。不過原來女神於2001年曾經中風，當時醫生表示她只有5%機會的生存機會。兩年前她接受外國傳媒訪問時透露，手術後回家休養時，幾乎不能走路，左眼及左耳亦視力和聽力受損。最後更花了至少3年重新學習寫字和講話，才能重拾基本的閱讀及說話能力，幸好最終都能康復。

雖然女神已踏入花甲之年，但仍然保養得宜。她曾在訪問中分享了自己的逆齡秘訣，就是不喝任何含有咖啡因的飲料及戒吃加工食品，但仍然會選擇進食肉類和黑朱古力。除了進行嚴格飲食，亦會健身、瑜伽和普拉提（Pilates）。

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畢竟已六十有二，莎朗史東臉上難免留下歲月痕跡，但她並沒有選擇整容，更堅持每天只會清水洗面。護膚方面，會選擇保濕產品和出外使用防曬，不過她曾坦言最重要的，就是內在美。信佛的莎朗史東認為佛教能將幫助她保持身體和心靈的健康，每天都保持着平常和感恩的心就能「變美」。