數據分析金鐘獎2020　袁艾菲曬性感、許光漢失視帝未係最多人關注

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，本屆金鐘獎的網路聲量最高峰出現在23點至凌晨0點，該時段頒發的是戲劇節目女配角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目編劇獎、節目創新獎、戲劇節目男主角獎，網路聲量衝上3,484筆。

頒發戲劇節目女配角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目編劇獎、節目創新獎、戲劇節目男主角獎的時段討論度最高。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間:2020/09/26））

其中壓軸獎項之一，由擁有高人氣的張孝全、許光漢，入圍男主角獎，與姚淳耀、莊凱勛、蔡昌憲等人爭奪視帝，獎項揭曉前後帶動聲量快速竄升，相較於頒獎典禮進行到中場的20點至21點的1,944筆，成長了179%。

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另外從PTT三金板的同時在線人數來看，戲劇節目男主角獎頒獎時人氣同樣快速竄升，最多人同時上線的時刻出現在凌晨0點6分前後，頒發戲劇節目女主角獎時高達18,127人。最終由柯佳嬿以《想見你》奪得視后，大量網友登入討論，加上連續兩大壓軸獎項接續揭曉的人氣累積，成為最多鄉民同時上PTT三金板的時間點，對比頒獎典禮進行到中場21點左右的5,479人，人數足足成長了330%。

頒發戲劇節目女主角獎時，是最多鄉民同時上PTT三金板的時間點。（DailyView網路溫度計授權使用／PTT）

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