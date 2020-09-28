馬浚偉直播為林子博妻籌醫藥費　林子博哽咽：唔好再交代咁多嘢

馬浚偉呼籲大家支持，讓子博籌夠費用可以讓太太接受治療。

周日(27日）是馬浚偉（馬仔）入行演藝界27周年紀念，他聯同黎瑞恩（小恩子）、何婉盈、林子博等在網上平台舉行「馬浚偉演藝27年Online Concert暨舞台劇《男人40CEO》分享會 」，是次的Live Concert亦為林子博太太募捐醫療費，可謂意義重大。

林子博太太Shirley去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，由於其太太病情惡化，需要接受一項新治療方法，林子博無法為太太應付昂貴的醫療費用，於是在家庭facebook page 公開為愛妻籌集醫藥費。一向善心十足的馬浚偉藉著在是次Live Concert直播中說：「早前為明蔚打氣，好感恩明蔚的情況已經暫時舒緩了困境。同樣你（子博）都面對困境，你太太身體狀況都令人擔心，我知道她要坐輪椅，身體飲食上遇到好大的困難。」

馬浚偉當日收到好多蛋糕。

而在直播其間，林子博哽咽的跟太太說：「唔好再交代咁多嘢給我，她依家已經交代好多嘢給我，但其實我不想聽......每一次都不想聽，因為我生活上好多嘢都依賴太太，我連支票都唔識開，連住的地方個業主姓什麼我都不知道，習慣由她來負責。」他表示希望這個世界還會有奇蹟。

馬浚偉則呼籲希望得到大家的支持，讓子博籌夠費用可以讓太太接受治療，他表示：「明蔚好感恩，好多朋友支持她，她已經可以籌備開始接受治療。天下地上還有很多需要幫助的人，我們冇能力幫到所有人，如果每個人能夠幫助到身邊的人，認識到、接觸到的，這是我們希望的。」他直言希望透過直播希望籌到足夠錢幫到子博太太去做這個治療。