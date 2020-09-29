收視滯後報告｜《反黑路人甲》打入全年五強　《錦繡南歌》失利

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月14日至9月20日。今次的報告重點當然是《反黑路人甲》的最終收視，成績不過不失，暫時打入今年的最高五強，至於新播的《錦繡南歌》則強差人意，竟然錄得本年度最低紀錄。

《反黑路人甲》劇情新穎，演員落力，張力與趣味並重，不少人大讚該劇，《反黑路人甲》全劇平均收視28.6點，9月18日大結局取得31.8點收視，為開播以來最高一集，28.6點雖然不算很高，但依然能打入今年最高收視的五強，成績可以交代。

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+ 6 + 6 + 6

《過街英雄》在上一份報告創下本年度全劇暫時最低收視的紀錄，誰不知緊接它播放的《錦繡南歌》，在這一周竟然只錄得21點，是全年計一周的最低紀錄，星期六播放的第六集更跌至17.2點。《錦繡南歌》失利除了因為這個時段上手收視差之外，在內地一早已播完相信也是一何致命傷，看來《延禧攻略》的神話的確不易複製。

李沁一向有古裝女神之稱。（《錦繡南歌》微博圖片）

+ 17 + 17 + 17

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.4點，最高收視周二(15日)晚30.8點。《錦繡南歌》周一至五平均21.0點，最高收視周一(14日)晚22.7點。《反黑路人甲》周一至五平均28.7點，最高收視周五(18日)晚大結局31.8點 (全劇平均28.6點)。《使徒行者》周一至五平均6.7點，最高收視周二、三(15、16日)晚7.0點。

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