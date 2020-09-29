演員請就位2︱爾冬陞任評判　訓斥參賽者「戲屎」：靠樣子沒用的

導演爾冬陞第一次參加綜藝節目竟然就鬧爆小鮮肉演員，嚇親趙薇之餘更嚇喊後生女，究竟所謂何事？

爾冬陞受邀上內地節目《演員請就位2》狠批多位內地新生代演員演技差。（影片截圖）

事源爾冬陞受邀上內地節目《演員請就位2》，邀請多位演員進行演技挑戰，導演陳凱恩、趙薇和郭敬明等均在場擔任評審。最新一集中，爾冬陞狠批表現不佳的22歲男團「UNINE」偶像、曾在《延禧攻略》飾演五阿哥永琪的陳宥維、以及丁程鑫和王楚然。他連番數落陳宥維連基本掌握五官的技巧都缺乏，更坦言其他導演太客氣，他只感到「無語」。

爾冬陞的狠批嚇到其他導演目瞪口呆。（影片截圖）

之後爾冬陞的訓話更燒埋其他年輕演員，直指靠樣搵食不行：「等你老了就沒有人看你了，你回去做男團也沒用……像你這種外型的演員，全中國有多少，你靠樣子是沒用的！」不但嚇到客氣點評的趙薇和郭敬明等，同樣被批的21歲女演員王楚然更當場流淚。

更有年輕女演員被嚴厲訓話後傷心流淚。（影片截圖）

爾冬陞事後解釋，正是因為演員年輕才需要有人對他們嚴厲訓話。雖然爾冬陞嚴厲訓話一反他溫文爾雅的形象，但網民均力撐爾冬陞的愛之深責之切。

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