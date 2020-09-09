【演員請就位2】爾冬陞坐鎮導演評審　「視后」胡杏兒驚喜加盟！

內地演技類真人騷《演員請就位》第二季於近日錄製，上一季導演評審趙薇、陳凱歌、郭敬明繼續坐鎮，雖然李少紅未能參與第二季，但卻迎來知名度更高的爾冬陞，令觀眾倍感期待，另外還有身兼演員、導演、編劇、主持等數職的大鵬（董成鵬）加盟。

《演員請就位》第二季於8月尾開機。（微博圖片）

單看導演評審的陣容，第二季的話題度已有增無減，雖然演員方面尚未官宣，但在網上已有名單傳出，包括黃奕、胡杏兒、婁藝瀟、文淇、楊超越、宋威龍、李一桐、丁程鑫、何昶希等，既有一班實力演員，也有偶像參與。有指新一季的賽制將設定「偶像」、「演員」雙賽道，流量與實力齊頭並進，相當刺激。

有關《演員請就位》第二季的賽制與擬邀演員名單等。（微博圖片）

然而，對於胡杏兒的參與，網友卻有些質疑，認為她已經是「視后」，且有作品、有好口碑，資歷不淺，實在無必要去參加比賽。

有網友認為杏兒無必要參加演技競技。（微博截圖）

今年即將41歲的胡杏兒於1999年參選港姐季軍出道，做丫鬟、扮弱智、增肥等，演員之路上經歷了不少磨練，塑造了多個經典角色，於2011年憑藉《萬凰之王》斬獲萬千星輝頒獎禮最佳女主角，影、視、歌三棲發展，近年轉戰內地後，演技也備受認可，是一位名副其實的實力派，今年甚至還擔任了春晚分會場主持人，且完成得不錯，可謂全能。

胡杏兒與黃奕、辣目洋子的排練照。（微博圖片）

其實《演員請就位》在第一季節目中也不乏知名演員參加，鍛煉演技之餘，也爭取了更多機會，且有資深導演給予指點，收穫絕對不少。而有別於拍戲，節目需要演員在現場進行影視化表演，對於演員的走位、台詞、微表情等細節都是一個極大的考驗，因此杏兒也表示是「又一次挑戰」，相信提升自身能力的同時，也會推動她的內地演藝事業。

杏兒在錄製前在微博為自己加油打氣。（微博@胡杏兒）