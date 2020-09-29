【潮流日常】高海寧分享近日最愛彩妝　貴婦化妝品逐個數

高海寧（高Ling）今年相當多產，不計內地劇《三十而已》，單是TVB就有4部劇孭重飛，她所擔正的新劇《C9特攻》近日亦出街，備受TVB重用。人氣高漲的她近日更進軍彩妝界做KOL，不時於網上分享彩妝資訊同個人扮靚心得，早前就公開了自己的化妝袋，分享近日最愛用品，當中不乏高級化妝品牌。

高海寧（高Ling）公開自己的化妝袋，分享近日最愛化妝用品。（影片截圖）

頭號最愛眉筆－Benefit 塑形眉筆

美國品牌Benefit選下產品不多，專注眉部及胭脂修容產品，所以產品品質更加出色，深獲化妝人士喜愛。高Ling最愛這個品牌的塑形眉筆，筆頭幼細，能精準地描畫眉毛，她表示自己用了這個品牌許多年了。

Benefit 塑形眉筆是高Ling的長期最愛。（影片截圖）

持久防曬：Cle de Peau Beaute - 全效修護細胞防曬乳霜

貴婦級品牌Cle de Peau防曬霜，售價近千，高Ling指雖然質地有一點厚重，但無損她對此的喜愛，大讚這支防曬相當持久，有一次工作曬了一整天補了無數次妝之後接受皮膚測試，獲讚所用的防曬不錯，仍有防曬霜留在面上，她因此而一直用下去。

高Ling大讚這支防曬乳霜非常持久。（影片截圖）

Cle de Peau Beaute - 全效修護細胞防曬乳霜。（網上圖片）

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一盒成眼妝修容：Dior Backstage Contour Palette 專業後台修容塑顏組合

簡單4色修容塑顏組合，就可以完成眼妝和修容，非常方便！（影片截圖）

高Ling只用這盒4色眼影，就可以完成眼影與修容，非常方便，打造簡潔高級妝容。高Ling尤其喜歡用左下角的暗灰啡色來打鼻影，因為帶灰tone所以非常自然。

Dior Backstage Contour Palette 專業後台修容塑顏組合 （網上圖片）

因為高Ling近來走中性路線，所以眼影以加深輪廓為主，不會用太多顏色，她會用左下的暗灰啡色混合右上帶珠光的淺棕色加深眼部輪廓，然後用右下的啡色眼影加深眼頭，令眼睛看起來更深邃一點，最後用左上的珠光色提亮眼頭、眉頭、眉骨以及鼻樑。

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