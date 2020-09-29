朴寶劍模仿者連身高體重都抄足？　18歲高中生：越叫我別做越想做

韓國小鮮肉演員朴寶劍主演的《青春紀錄》正在熱播，收視優異，雖然他上月尾已正式入伍，但依然一直是話題之冠。而因與朴寶劍撞樣而被邀上節目的18歲高中生金敏瑞（又譯：金民書），繼早前整容後，最近再因一條Q&A影片而引來熱議。

朴寶劍主演的《青春紀錄》熱播，創下最高9.626%的收視。（劇照）

開始YouTube事業的金敏瑞坦言因撞樣朴寶劍飽受困難，早前更下定決心整容，希望擺脫朴寶劍的印象。可是金敏瑞卻被批評整容後更似朴寶劍，質疑他口是心非，實際想繼續招來話題。日前金敏瑞上載一條Q&A影片，慶祝頻道一萬訂閱，卻被網友發現包括身高、體重都恰巧地與朴寶劍相同。金敏瑞除了在影片公開身高體重分別為182cm及70kg外，亦講到最近迷了《去看星星吧》這首歌，而這一首歌正是朴寶劍於2018年推出的作品。

18歲高中生表示因撞樣朴寶劍而困擾，甚至早前進行整容手術。（IG/@kms02.02 ）

金敏瑞被發現照抄朴寶劍Twitter上的說話。（YouTube截圖、Twt/@BOGUMMY）

先按圖睇金敏瑞IG近照：

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不過講到最驚人的是，當金敏瑞被問到對朴寶劍執著的原因時，他坦言從初中就一直被身邊的人說很相似，可是最近已放下對他的執著，正在做自己。金敏瑞更說出「你就是你，我就是我」這句話，而眼利的網友卻發現，這句說話數天前才剛出現過在朴寶劍的Twitter上，所有的巧合再一次引來大量批評。面對網友的反應，金敏瑞期後在IG貼出身體檢查報告證明身高體重屬實外，更發文揚言「越叫我不要做，我越想做，我要開始學了」。

金敏瑞被網民炮轟後，貼出朴寶劍的照片並揚言要反撃。（IG/@kms02.02）

再按圖對比朴寶劍的照片：