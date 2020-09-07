青春紀錄︱朴寶劍朴素丹透露最深刻場面　51歲辛愛羅隔7年復出

由朴寶劍、朴素丹和邊佑錫主演的韓劇《青春紀錄》將於今晚（7日）開播，香港劇迷都能在Netflix同步追看。除了是朴寶劍的入伍作外，亦是51歲辛愛羅相隔7年的回歸作，因此粉絲都格外期待。早前兩位主演接受訪問及拍片，率先分享拍攝趣事。

朴寶劍入伍前，與朴素丹分別接受訪問，二人都表示想起《青春紀錄》能被世界各地劇迷收看，覺得開心又激動。雖然朴寶劍為演模特兒「史彗峻」一角而消瘦不少，但他表示現場歡笑聲不斷，讓他每次去拍攝都非常輕鬆。朴素丹則率先透露與朴寶劍及邊佑錫初見面的一幕最令她難忘，她講到當時心裡小鹿亂撞但又要認真拍攝，請大家期待她發抖的模樣。

朴寶劍和朴素丹為《青春紀錄》接受訪問，率先透露最難忘場面。（Netflix）

51歲辛愛羅隔7年復出。（Netflix）

此外，《青春紀錄》也是「玉女天后」辛愛羅事隔7年的回歸作，她自領養三女後已少有出鏡，一家五口在美國過着半隱退生活，對上一部作品已是2013年的《醜八怪警報》，因此未開播已造成話題。這次她將一改玉女形象，飾演想努力捧紅兒子的「虎媽」，辛愛羅講到自己沒有猶豫就接拍角色，表示要好好發揮真正的演技！由於辛愛羅現實中的兒子已接近當兵年紀，所以拍攝時特別有同感。

《青春紀錄》將於今晚開播。（Netflix）

按圖率先睇《青春紀錄》劇照：