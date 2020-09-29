何鴻燊爭產案︱長房次女何超賢入稟高院　要求委任遺產管理人

賭王何鴻燊今年5月逝世，享年98歲。雖然有指何鴻燊早已重新分配家產，但何鴻燊離世後，長房四女何超雄、外甥何東舜銘及二房長女何超瓊等家族成員向法庭就遺產事宜登記知會備忘，或意味着有人對遺產執行人的身分或遺囑真確性有爭議。

周一（28/9），長房次女何超賢入稟高等法院，要求法庭就何鴻燊遺產委任遺產管理人，並將早前已向法庭登記知會備忘的家族成員何超雄、何東舜銘及何超瓊列為答辯人，而她早前，已就何鴻燊的遺產呈交知會備忘。

點撃下圖何鴻燊逝世當日情況：

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原告何超賢根據《遺囑認證及遺產管理條例》第36條，就無遺囑者的遺產委任遺產管理人提出申請，要求法庭委任Alvarez Marsal Asia Limited的黃詠詩Tiffany及Edward Simon Middleton作為何鴻燊的遺產管理人，有關管理費用將按Alvarez Marsal Asia Limited計算，為每小時2,535元至6,630元，或有待法庭另作頒令，有關費用並由遺產支付。

何超賢亦要求法庭頒令，遺產管理人於有需要時，須按司法常務官要求呈交與遺產有關的文件。

【案件編號：HCMP1597/20】

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